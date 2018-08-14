2018-08-14T06:50:56+03:00
Происшествия

Четверо пострадавших в Таджикистане альпинистов из РФ находятся в тяжелом состоянии

Получившие травмы во время жесткой посадки вертолета экстремалы находятся в больницах Душанбе
Юлия ДИВЕЕВА
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Вертолет Ми-8 с альпинистами на борту совершил жесткую посадку в ТаджикистанеВертолет Ми-8 с альпинистами на борту совершил жесткую посадку в Таджикистане
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В Таджикистане в тяжелом состоянии находятся четыре из десяти российских альпинистов, пострадавших во время жесткой посадки вертолета в горах. Об этом сообщает посольство РФ в республике.

В крайне тяжелом состоянии находится Светлана Горбатюк (1969 года рождения). Виктор Дубин (66 лет), Сергей Матвеев (41 год) и Юлия Фейгина (42 года) - в тяжелом состоянии. Состояние еще четверых врачи оценивают как средней тяжести. Двое российских альпинистов отказались от госпитализации после инцидента, говорится на сайте дипмиссии.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 12 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку по пути в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На борту находились 13 альпинистов, которые собирались совершить восхождение на пик Исмоили Сомони (быв. Пик Коммунизма) и трое членов экипажа. В результате пять человек погибли. Трое из них - россияне.

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