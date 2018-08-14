Погода в Москве на 14 августа 2018 года: температура воздуха составит +25 градусов

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-14T07:05:52+03:00

Погода в Москве на 14 августа 2018 года будет переменно облачной

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Погода в Москве на 14 августа 2018 года будет облачной с прояснениями. К такому выводу пришли специалисты Гидрометцентра России.

Во вторник, в столице не ожидается осадков, а воздух днем прогреется до 23..25 градусов. В ночные часы станет прохладнее на 10 градусов.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление остановится на показателе в 747 миллиметров ртутного столба, передают синоптики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что уже в среду и четверг в Москве ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах города также возможен сильный ветер. Все эти дни температура воздуха будет держаться примерно на одном уровне, и лишь 15 августа ожидается небольшое повышение на несколько градусов - до +29. Потом этот показатель упадет до +24.