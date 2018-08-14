Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки на $770 млн
На Украину будут поставляться снайперские винтовки канадской фирмы PGW Defence Technologies. Об этом рассказал ее владелец Росс Спаград украинскому телеканалу UATV.
Контракт на 770 миллионов долларов предусматривает поставку снайперских винтовок LRT-3 0,50 калибра, и гарантийное обслуживание, поддержку и обучение.
Как стало известно, МИД Канады одобрил эту сделку на прошлой неделе. Эту информацию изданию подтвердили в офисе члена оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны Джеймса Безана. Депутат еще в мае от лица своих однопартийцев призвал правящую Либеральную партию начать поставлять летальное вооружение Украине.
В МИД отказались комментировать это сообщение под предлогом защиты коммерческих интересов фирмы, передает ТАСС.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи в Торонто с главой Украины Петром Порошенко допустил, что Оттава будет поставлять Киеву летальное оружие.
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