Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки на $770 млн

СЕГОДНЯ 07:28 2018-08-14T07:28:27+03:00

МИД Канады одобрил эту сделку на прошлой неделе

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На Украину будут поставляться снайперские винтовки канадской фирмы PGW Defence Technologies. Об этом рассказал ее владелец Росс Спаград украинскому телеканалу UATV.

Контракт на 770 миллионов долларов предусматривает поставку снайперских винтовок LRT-3 0,50 калибра, и гарантийное обслуживание, поддержку и обучение.

Как стало известно, МИД Канады одобрил эту сделку на прошлой неделе. Эту информацию изданию подтвердили в офисе члена оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны Джеймса Безана. Депутат еще в мае от лица своих однопартийцев призвал правящую Либеральную партию начать поставлять летальное вооружение Украине.

В МИД отказались комментировать это сообщение под предлогом защиты коммерческих интересов фирмы, передает ТАСС.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи в Торонто с главой Украины Петром Порошенко допустил, что Оттава будет поставлять Киеву летальное оружие.