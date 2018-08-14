2018-08-14T07:28:42+03:00
Происшествия

Не менее шести человек погибли из-за сильной жары в Японии за неделю

Еще более 7 тысяч пострадавших были доставлены в больницы с тепловыми ударами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Японии за неделю из-за жары погибли шесть человекВ Японии за неделю из-за жары погибли шесть человекФото: REUTERS
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За минувшую неделю из-за сильной жары в Японии погибли не менее шести человек, еще более 7 тысяч были доставлены в больницы с тепловыми ударами. Такие данные привели в Главном пожарном управлении страны, которое выполняет также функции министерства по чрезвычайным ситуациям и скорой помощи.

При этом с 1 мая 2018 года жертвами жары по всей Японии стали по меньшей мере 144 человека, еще более 78 тысяч были госпитализированы.

К настоящему момент температура воздуха несколько понизилась благодаря прошедшему недавно тайфуну "Шаньшань". В большинстве районов столбики термометров держатся на уровне 30 градусов, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аномальные высокие температуры в Японии держаться уже несколько месяцев. А 23 июля столбики термометров в городе Кумагайя и вовсе поднялись до рекордной отметки в 41,1°C. Синоптики утверждают, что жара будет держаться на уровне выше 35°C еще как минимум до конца августа.

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