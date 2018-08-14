2018-08-14T07:50:21+03:00
В мире

Китай выразил крайнее возмущение оборонным бюджетом США на 2019 год

В Пекине призвали Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и направить силы на восстановление отношений между странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай выражает резкое недовольство в связи с принятием в США оборонного бюджета на 2019 годКитай выражает резкое недовольство в связи с принятием в США оборонного бюджета на 2019 годФото: REUTERS
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Власти КНР выразили крайнее недовольство представленным накануне оборонным бюджетом США на 2019 финансовый год, который начинается уже 1 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел республики Лу Кан призвал Вашингтон отказаться от "менталитета холодной войны" и соблюдать принцип одного Китая.

"Китайская сторона неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу и делала американской стороне представление. Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали закона об оборонном бюджете на 2019 год, в котором есть негативное содержание в отношении Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Там же Китай просит Соединенные Штаты направить свои усилия на восстановление отношений между странами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 13 августа на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк прошла торжественная церемония подписания документа, который предполагает выделение $40 млрд на модернизацию ВВС и $65 млн - на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности. Также в законе прописывается начало формирования элементов системы ПРО в космическом пространстве и выделение дополнительных средств на усиление кибербезопасности.

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