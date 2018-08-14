2018-08-14T07:53:17+03:00
Телевизор

Финансовый директор Netflix ушел в отставку

Дэвид Уэллс намерен сосредоточиться на благотворительности
Юлия ДИВЕЕВА
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В компании Netflix меняют финансового директораВ компании Netflix меняют финансового директораФото: REUTERS
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Пост финансового директора американского сервиса потокового мультимедиа Netflix покинул Дэвид Уэллс. Об этом сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

«Эти были прекрасные 14 лет в Netflix и я очень горжусь тем, чего мы достигли за это время», - сказал Уэллс.

Он отметил, что обсудил с генеральным директором сервиса Ридом Гастингсом свои предложения, и они пришли к соглашению, что «финансовое положение Netflix и захватывающие планы роста», очень подходят для того, чтобы компания выбрала нового финансового лидера.

«В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности», - отметил Уэллс.

Гастингс, в свою очередь, отметил его вклад в компанию и умелое руководство финансами, которое «позволило создавать и приносить удивительные развлекательные шоу для наших зрителей по всему миру, а также обеспечило прибыль для наших инвесторов».

Дэвид Уэллс пришел в компанию в 2004 году и через 6 лет занял кресло финансового директора.

Netflix с 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепередач. Среди них «Карточный домик», «Очень странные дела», а также супергеройская серия «Марвел» - «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж» и «Железный кулак».

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