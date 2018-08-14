Тимошенко сравнила зарплаты украинцев с доходами рабов в Древнем Египте

СЕГОДНЯ 08:12 2018-08-14T08:12:37+03:00

Политик в очередной раз подчеркнула, что лишь работающие за границей граждане спасают экономику страны от краха

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Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ужаснулась бедностью украинцев и сравнила их экономическое положение с ситуацией, в которой оказались древнеегипетские рабы.

Она рассказала, что в деревнях уже начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по "феноменальной" цене в 30-40 копеек за килограмм.

"Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки. Иначе как издевательством над людьми это нельзя назвать", — написала политик в своем Facebook.

По словам Тимошенко, только работающие за границей украинцы все еще удерживают экономику страны от краха и помогают выживать оставшимся на родине соотечественникам. Только за последние три месяца они направили из Польши на Украину более 800 млн долларов,

Эмиграция будет продолжаться до тех пор, пока киевские власти не пересмотрят отношение к собственным гражданам, уверена глава партии. Пока же украинцы поднимают экономику чужих стран, вместо собственной.

В связи с этим Тимошенко призвала правительство разработать программу поощрительного сдерживания отъездов на заработки и создать все необходимые условия.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лидер "Батькивщины" уже озвучила похожую позицию. Она говорила о том, что украинцам живется все лучше лишь "по телевизору", а ситуация "в холодильниках" говорит о другом.