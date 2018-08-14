Экономике Украины предрекли колоссальный ущерб в случае разрыва отношений с РФ

СЕГОДНЯ 08:31 2018-08-14T08:31:23+03:00

На данный момент Москва все еще остается крупнейшим торговым партнером Киева

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В случае полного разрыва торговых отношений с Россией экономике Украины будет нанесен колоссальный ущерб. Такое мнение высказал бывший министр экономики незалежной Виктор Суслов, комментируя слова экс-президента страны Виктора Ющенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что политик призвал киевские власти полностью отказаться от торговли с "оккупантом" в рамках стратегии противостояния России.

"Предложение Ющенко <...> нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев", - заявил Ющенко.

Он подчеркнул, что в случае прекращения торговли только в сфере транзита газа Киев будет терять до трех миллиардов долларов в год.

"Так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное", - сказал экс-глава ведомства в эфире телеканала "112 Украина".

Экономист напомнил, что Россия на протяжении многих лет остается крупнейшим торговым партнером Украины, и рынком сбыта товаров. Также именно у Москвы Киев закупает критически важное для страны ядерное топливо, позволяющее обеспечивать работу атомных электростанций.

Оценить влияние прекращения сотрудничества с Россией уже можно по отдельным отраслям. Так, например, почти полностью застопорилась работа космической и авиационной отрасли. Уже три года Украина не может произвести ни одного самолета, подчеркнул Ющенко.