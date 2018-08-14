Пассажирские автобусы перед рейсами будут фотографировать и снимать на видео
Частные и государственные автопарки могут обязать проводить фото-и видеофиксацию состояния автобусов, которые выходят на рейс. С такой инициативой выступили представители Министерства транспорта РФ.
В ведомстве отмечают, что фиксация факта прохождения осмотра только на бумажном носителе снижает эффективность контроля и не дает общего представления о состоянии автопарка.
В ближайшее время будет проведено соответствующее исследование, которое покажет нужно ли вносить изменения в существующую процедуру контроля.
Сегодня перед тем, как автобус выходит на линию, в путевом листе ставится отметка «прошел предрейсовый контроль технического состояния». В случае ЧП по этой характеристике довольно сложно определить действительное состояние машины.
В Минтрансе объясняют, что отсутствие полномасштабного контроля на линии за всем парком транспортных средств приводит к большому количеству правонарушений, совершаемых перевозчиками, пишет газета «Известия».
По сути речь идет о создании единой информационной системы, куда перевозчик будет обязан вносить сведения о техническом состоянии транспорта в онлайн-режиме.
Председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков выступает за создание аналогичной системы, но она должна быть такой, чтобы собственник не мог исправлять сведения задним числом.
– Допустим, фото сделать я могу. А как быть с технической стороной контроля? Многие автомобили сейчас сами указывают на возникающую неисправность, нужно ее тоже вносить в программу, -рассуждает Попков.