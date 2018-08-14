Опубликован рейтинг самых комфортных для проживания городов мира
Американский журнал The Economist опубликовал рейтинг самых комфортных для проживания городов мира 2018 года. При составлении Global Liveability Ranking учитывались такие показатели, как уровень здравоохранения, культурного развития, образования и инфраструктуры, а также чистота окружающей среды.
В результате на первой строчке рейтинга оказалась Вена - столица Австрии. Второе место досталось одному из крупнейших австралийских городов Мельбурну. Замыкает же тройку лидеров японская Осака.
Также в десятку самых комфортных городов мира попали еще три канадских города - Калгари, Ванкувер и Торонто, два австралийских - Сидней и Аделаида, а также Токио в Японии и Копенгаген в Дании.
Российские города - Москва и Санкт-Петербург - тоже попали в этот рейтинг, но расположились на 68 и 70 местах соответственно. При этом, самым неблагоприятным городом, по версии британского журнала The Economist, стала столица Сирии Дамаск.
Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг самых загрязненных городов мира.