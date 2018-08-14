Опубликован рейтинг самых комфортных для проживания городов мира

СЕГОДНЯ 08:47 2018-08-14T08:47:48+03:00

При его составлении учитывались такие показатели, как уровень здравоохранения, культуры, образования, инфраструктуры и чистоты окружающей среды

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Американский журнал The Economist опубликовал рейтинг самых комфортных для проживания городов мира 2018 года. При составлении Global Liveability Ranking учитывались такие показатели, как уровень здравоохранения, культурного развития, образования и инфраструктуры, а также чистота окружающей среды.

В результате на первой строчке рейтинга оказалась Вена - столица Австрии. Второе место досталось одному из крупнейших австралийских городов Мельбурну. Замыкает же тройку лидеров японская Осака.

Также в десятку самых комфортных городов мира попали еще три канадских города - Калгари, Ванкувер и Торонто, два австралийских - Сидней и Аделаида, а также Токио в Японии и Копенгаген в Дании.

Российские города - Москва и Санкт-Петербург - тоже попали в этот рейтинг, но расположились на 68 и 70 местах соответственно. При этом, самым неблагоприятным городом, по версии британского журнала The Economist, стала столица Сирии Дамаск.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг самых загрязненных городов мира.