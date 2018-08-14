2018-08-14T09:46:25+03:00
Политика

Трамп заявил, что противники США приступили к милитаризации космоса

В связи с этим американский лидер призвал к сохранению военного превосходства в данной сфере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отдельные страны уже приступили к формированию групп вооружений в космосе, а потому Вашингтон также должен создать космические войска. Об этом глава государства сказал, выступая на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

"Наши зарубежные конкуренты и противники уже начали милитаризацию космоса, разрабатывая новые технологии, которые могут нарушать жизненно важные коммуникации, ослеплять спутники. <...> Я видел такие вещи, вы даже не захотите знать, что они делают и насколько они продвинуты", - цитирует CNN Трампа.

Американский лидер подчеркнул, что США должны быть впереди всех, чтобы сохранить военное превосходство. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет быстро догнать и даже опередить своих конкурентов в этой сфере.

Напомним, что накануне Трамп подписал закон о военном бюджете Штатов на 2019 финансовый год. В документе говорится о том, что в ближайшее время Пентагон должен начать формировать элементы системы ПРО в космическом пространстве, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США увеличат добычу сланцевой нефти в сентябре
Минэкономразвития выступило за двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году
Спецслужбы США и Запада считают, что встреча Трампа и Путина превзошла ожидания РФ
Более 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Великобритании
Названы возможные даты проведения нового межкорейского саммита
Пассажирские автобусы перед рейсами будут фотографировать и снимать на видео
Опубликован рейтинг самых комфортных для проживания городов мира
Экономике Украины предрекли колоссальный ущерб в случае разрыва отношений с РФ
Тимошенко сравнила зарплаты украинцев с доходами рабов в Древнем Египте
Финансовый директор Netflix ушел в отставку
Китай выразил крайнее возмущение оборонным бюджетом США на 2019 год
Не менее шести человек погибли из-за сильной жары в Японии за неделю
Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки на $770 млн
Погода в Москве на 14 августа 2018 года: температура воздуха составит +25 градусов
Четверо пострадавших в Таджикистане альпинистов из РФ находятся в тяжелом состоянии
В Канаде три человека пострадали во время стрельбы на АЗС