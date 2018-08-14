Трамп заявил, что противники США приступили к милитаризации космоса

СЕГОДНЯ 09:46 2018-08-14T09:46:25+03:00

В связи с этим американский лидер призвал к сохранению военного превосходства в данной сфере

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отдельные страны уже приступили к формированию групп вооружений в космосе, а потому Вашингтон также должен создать космические войска. Об этом глава государства сказал, выступая на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

"Наши зарубежные конкуренты и противники уже начали милитаризацию космоса, разрабатывая новые технологии, которые могут нарушать жизненно важные коммуникации, ослеплять спутники. <...> Я видел такие вещи, вы даже не захотите знать, что они делают и насколько они продвинуты", - цитирует CNN Трампа.

Американский лидер подчеркнул, что США должны быть впереди всех, чтобы сохранить военное превосходство. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет быстро догнать и даже опередить своих конкурентов в этой сфере.

Напомним, что накануне Трамп подписал закон о военном бюджете Штатов на 2019 финансовый год. В документе говорится о том, что в ближайшее время Пентагон должен начать формировать элементы системы ПРО в космическом пространстве, передает сайт kp.ru.