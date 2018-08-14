Спецслужбы США и Запада считают, что встреча Трампа и Путина превзошла ожидания РФ

СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-14T10:02:48+03:00

По мнению американской разведки, Россия была особенно довольна тем, что президент Штатов дискредитировал это ведомство

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Спецслужбы Соединенных Штатов и ряда европейский стран пришли к выводу, что итоги июльской встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа превзошли все ожидания Москвы.

Так, в Кремле якобы остались особенно довольны сказанным американским лидером на совместной пресс-конференции. Речь идет о том, что Трамп раскритиковал американскую разведку и политику своей страны в целом. Он заявил, что США вели себя "глупо", отказываясь идти навстречу России.

При этом западные спецслужбы, по данным телеканала CNN, сделали похожие выводы. Они заявили, что двусторонний саммит превзошел ожидания Москвы, однако там все же рассчитывали на более дружественные действия со стороны США в дальнейшем.

Напомним, что первый двусторонний саммит президентов России и США состоялся 16 июля в Хельсинки. Разговор двух президентов в формате тет-а-тет длился два часа десять минут. По итогам оба политики положительно оценили свою встречу, передает сайт kp.ru.