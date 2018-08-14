Минэкономразвития выступило за двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:26 2018-08-14T10:27:20+03:00

Минэкономразвития считает, что тарифы ЖКХ в 2019 году надо повышать в два этапа Фото: Александр ГЛУЗ

Такое предложение связано с повышение НДС с 18% до 20%

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Министерство экономического развития России предложило проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году. Согласно задумке ведомства, повышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства будет проходить в два этапа - с 1 января и с 1 июля.

Федеральная антимонопольная служба уже подтвердила получение соответствующего предложения. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"Такое предложение поступало. Обсуждение этого вопроса в настоящее время продолжается. Позиция ФАС России еще не сформирована", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Известно, что Минэкономразвития предлагает сначала следующего года повысить тарифы ЖКХ на 1,7%, и снова провести индексацию еще 1 июля 2019-го. Такие изменения вызваны предстоящим повышением НДС с 18% до 20%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что повышение ставки налога на добавочную стоимость на два процента позволит пополнить федеральный бюджет на 620 миллиардов рублей только за первый год.