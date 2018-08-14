2018-08-14T10:43:17+03:00
Экономика

США увеличат добычу сланцевой нефти в сентябре

Прирост сырья поставит 93 тысячи баррелей в сутки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Последние 10 лет добыча сланцевой нефти в США была убыточнойПоследние 10 лет добыча сланцевой нефти в США была убыточнойФото: REUTERS
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В сентябре этого года Соединенные Штаты планируют увеличить нарастить добычу сланцевой нефти. Так, по отношению к июлю количество сырья должно увеличиться на 93 тысячи баррелей в сутки - до 7,52 млн баррелей. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации американского министерства энергетики.

Отмечается, что больше значительное всего увеличится нагрузка на три предприятия из семи. Речь идет о проектах в бассейне Permian, где суточное производство сланцевой нефти должно увеличиться в среднем на 34 тысячи баррелей - до 3,42 млн, и о Eagle Ford (прирост составит 24 тысячи баррелей - до 1,45 млн баррелей). Кроме того, добыча данного сырья будет расти в Баккене, Ниобраре, Аппалачи и Анадарко.

В американском управлении считают, что итоговая среднегодовая добыча нефти в 2018 году составит 10,7 млн баррелей в сутки против 9,4 млн баррелей в 2017-м. А в 2019-м этот показатель должен вырасти до 11,7 млн баррелей ежесуточно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последние 10 лет добыча сланцевой нефти в США была убыточной. Впервые она начала приносить стабильный доход лишь в этом году. Сейчас за одну бочку "черного золота" дают 68 долларов.

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