Исследователи назвали главную «угрозу» для водителей на дорогах

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-14T11:00:56+03:00

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Велосипедисты названы главной «угрозой» для водителей на дорогах. С таким заявлением выступили исследователи из Университета Торонто, объяснив это тем, что в последнее время сильно возросло количество аварий с участием двухколесного транспорта.

Ученые провели исследование, проанализировав самые частые причины ДТП, и установили, что аварии, как правило, происходят из-за низкой сознательности велосипедистов и невнимательности водителей авто.

Исследователям удалось установить, что при осуществлении маневра на сложном участке дороги водители в 11 из 19 случаев не смотря в зеркала заднего вида. Кроме того, любители автотранспорта игнорируют это правило и при перестроении в соседнюю полосу, а также забывают про «слепые зоны», где в этот момент может находиться велосипедист, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, сами велосипедисты, выезжая на проезжую часть, не соблюдают правила дорожного движения, провоцируя тем самым опасные ситуации на дорогах.