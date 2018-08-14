Американский конгрессмен предложил замену "Северному потоку - 2"

СЕГОДНЯ 11:21 2018-08-14T11:21:19+03:00

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Американский конгрессмен Девин Нунес настаивает на том, что европейские страны должны поддержать прокладку Трансадриатического газопровода, чтобы иметь альтернативу российскому газу. По мнению политика, так Запад сможет больше не зависеть от Москвы.

"С постройкой Трансадриатического газопровода появится дополнительный источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа", - цитирует его Washington Examiner.

При этом отмечается, что сами власти Италии, через которую и должна пройти прокладка главного конкурента "Северного потока - 2" по версии президента США Дональда Трампа, считают проект Трансадриатического газопровода бессмысленным из-за отсутствия спроса. Нунес уверен, что в такой позиции Рима опять-таки виновна "российская пропаганда".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трансадриантический газопровод будет брать "голубое топливо" из Каспийского моря в Азербайджане и транспортировать его через Италию в Западную Европу.

Строительство трубы закончится не раньше осени 2020 года, однако и заполнять ее пока нечем. Месторождение Шах-Дениз в настоящий момент выдает не более 9 млрд кубов газа в год, а вся конструкция трубопровода рассчитана на транспортировку 16 млрд. кубов.