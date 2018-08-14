2018-08-14T11:21:19+03:00
Политика

Американский конгрессмен предложил замену "Северному потоку - 2"

Девин Нунес настаивает на замене поставляемого в Европу российского газа азербайджанским
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Европейским странам необходимо поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию, считает конгрессменЕвропейским странам необходимо поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию, считает конгрессменФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Американский конгрессмен Девин Нунес настаивает на том, что европейские страны должны поддержать прокладку Трансадриатического газопровода, чтобы иметь альтернативу российскому газу. По мнению политика, так Запад сможет больше не зависеть от Москвы.

"С постройкой Трансадриатического газопровода появится дополнительный источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа", - цитирует его Washington Examiner.

При этом отмечается, что сами власти Италии, через которую и должна пройти прокладка главного конкурента "Северного потока - 2" по версии президента США Дональда Трампа, считают проект Трансадриатического газопровода бессмысленным из-за отсутствия спроса. Нунес уверен, что в такой позиции Рима опять-таки виновна "российская пропаганда".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трансадриантический газопровод будет брать "голубое топливо" из Каспийского моря в Азербайджане и транспортировать его через Италию в Западную Европу.

Строительство трубы закончится не раньше осени 2020 года, однако и заполнять ее пока нечем. Месторождение Шах-Дениз в настоящий момент выдает не более 9 млрд кубов газа в год, а вся конструкция трубопровода рассчитана на транспортировку 16 млрд. кубов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осенью в России появится единый оператор по обращению с отходами
Рубль вырос на открытии торгов впервые за неделю
Матч Спартак - ПАОК: москвичи сыграют в красной форме
Глава "Натали Турс" опроверг сообщения о приостановке деятельности агентства
Ученые нашли новый способ борьбы с раком
В Лондоне автомобиль протаранил толпу людей возле здания парламента
Исследователи назвали главную «угрозу» для водителей на дорогах
США увеличат добычу сланцевой нефти в сентябре
Минэкономразвития выступило за двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году
Спецслужбы США и Запада считают, что встреча Трампа и Путина превзошла ожидания РФ
Трамп заявил, что противники США приступили к милитаризации космоса
Более 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Великобритании
Названы возможные даты проведения нового межкорейского саммита
Пассажирские автобусы перед рейсами будут фотографировать и снимать на видео
Опубликован рейтинг самых комфортных для проживания городов мира в 2018 году
Экономике Украины предрекли колоссальный ущерб в случае разрыва отношений с РФ
Тимошенко сравнила зарплаты украинцев с доходами рабов в Древнем Египте
Финансовый директор Netflix ушел в отставку
Китай выразил крайнее возмущение оборонным бюджетом США на 2019 год
Не менее шести человек погибли из-за сильной жары в Японии за неделю
Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки на $770 млн
Погода в Москве на 14 августа 2018 года: температура воздуха составит +25 градусов
Четверо пострадавших в Таджикистане альпинистов из РФ находятся в тяжелом состоянии
В Канаде три человека пострадали во время стрельбы на АЗС