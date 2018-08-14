2018-08-14T11:31:48+03:00
Наука

Ученые нашли новый способ борьбы с раком

Препарат способен остановить распространение злокачественной опухоли
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Специалисты нашли новый способ борьбы с ракомСпециалисты нашли новый способ борьбы с раком
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Американские ученые нашли новый способ борьбы со злокачественными опухолями, которые не поддаются терапии. Для этого специалисты из Калифорнийского университета Сан-Франциско предложили лекарство, которое способно замедлять и даже блокировать рост опухоли.

По данным ученых, около 50% случаев рака возникает из-за нарушения сигнальных путей, контролирующих рост клеток. Одним из таких путей является MAPK/ERK, который играет важную роль в образовании злокачественных опухолей. Он формируется благодаря взаимодействию различных белков в организме, что приводит к работе программ, нацеленных на размножение клеток.

Определенный вид белков, которые регулируют путь MAPK/ERK, способен сдерживать его активность в пределах здорового диапазона. Чтобы подтвердить эту гипотезу, специалисты создали препарат, способный активизировать белки определенного рода. В результате тестов, проведенных на культурах раковых клеток, выяснилось, что лекарственное средство способно остановить развитие и рост опухоли, передает сайт телеканала «Звезда».

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