Глава "Натали Турс" опроверг сообщения о приостановке деятельности агентства

СЕГОДНЯ 11:34 2018-08-14T11:34:40+03:00

Между тем, информация на сайте компании свидетельствует об обратном

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Глава российской туристической компании "Натали Турс" Владимир Воробьев опроверг информацию о простановке деятельности агентства и заверил, что работа с клиентами будет возобновлена уже с 1 октября 2018 года.

Между тем, размещенная на сайте туроператора информация свидетельствует об обратном. Как пояснил, сам Воробьев, скоро данное сообщение будет скорректировано.

"Речь идет только о той информации, которая уже есть на рынке с 4 июля. Мы продолжаем деятельность компании, работать с реестром клиентов, и с 1 октября мы планируем возобновить деятельность. Как об этом и говорилось раньше", — цитирует РИА Новости президента компании.

Напомним, что 30 июня "Натали Турс" отменила все чартерные рейсы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, а 4 июля аннулировала туры с вылетом до 30 сентября включительно. В результате без отпуска остались порядка 1000 - 1200 человек. В Ростуризме тут же был создан межведомственный оперативный штаб для решения проблем клиентов этой компании, передает сайт kp.ru.