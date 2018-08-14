2018-08-14T11:35:45+03:00
Спорт

Матч Спартак - ПАОК: москвичи сыграют в красной форме

Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов пройдет сегодня, 14 августа, в Москве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет в красном."Спартак" сыграет в красном.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 14 августа, вечером в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Спартак" будет принимать греческий ПАОК. Утром в день поединка прошло техническое совещание, на котором было решено в каких цветах выйдут на матч команды.

Греки выступят в этой встрече в красно-белых цветах, вратарю досталась форма зеленого цвета. "Спартак" же будет играть в красно-белой форме - красный верх, белый низ. Вратарь москвичей появится на поле в желтом свитере.

Неделю назад в Греции "Спартак" уступил со счетом 2:3. Матч сегодня начнется в 20:30 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи Спартак - ПАОК.

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