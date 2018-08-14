2018-08-14T11:55:26+03:00
Общество

Осенью в России появится единый оператор по обращению с отходами

В Минприроды планируют создать координатора мелкого бизнеса, который занимается мусором
Елена АКИМОВА
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Осенью в России появится единый оператор, курирующий "мусорный" бизнесОсенью в России появится единый оператор, курирующий "мусорный" бизнесФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Минприроды разрабатывает проект по созданию единого оператора в сфере обращения с отходами.

Новая федеральная структура будет контролировать мелких игроков данного рынка и оказывать помощь при реализации проектов строительства мусороперерабатывающих комплексов и рекультивации свалок. Для населения появление единого оператора тоже будет плюсом – это позволит сдерживать рост тарифов на вывоз мусора.

Сегодня свалки в России практически не рекультивируются. Основная причина - дороговизна данной процедуры. Если включить эти расходы в коммунальные услуги, то повышение будет очень серьезным.

- Государство решило подставить плечо бизнесу и взять частично на себя капитальные затраты, которые окупаются в долгосрочной перспективе. Таким образом будет сдерживаться рост тарифа, — пояснил «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Сейчас распределением экологического сбора занимается Росприроднадзор. После создания единого оператора эти функции отойдут к нему. В Минприроды допускают, что на первоначальном этапе «мусорная программа» будет финансироваться из бюджета, а региональным операторам будут выделяться займы и финансовые ассигнования.

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