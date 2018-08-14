Полностью восстановить убранство сожженной в Карелии церкви невозможно, уверены эксперты
Сгоревшая в карельском городе Кондопога уникальная деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1774 году, может быть восстановлена по свежим чертежам, однако ее внутреннее убранство и многие детали интерьеры были уничтожены навсегда.
Генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов рассказал, что во время реставрации церкви Ильи Пророка 1755 года в Цыпино Вологодской области было обнаружено лишь 22 варианта рубки венцов, а ущерб от пожара в Кондопоге все еще сложно оценить.
"Детали сгоревшей церкви, ее внутреннее убранство, вероятно, утрачены навсегда", - подчеркнул он.
Реставратор Виктор Дренин также заявил, что восстановить можно лишь внешний облик уникальной постройки. В России остались мастера, обладающие необходимым опытом и технологиями, добыть нужную сосну тоже несложно. Кроме того, совсем недавно на сожженную в Карелии церковь был сделать свежий проект.
"Ее исследовали специалисты, которые сейчас ведут реставрацию Преображенской церкви в музее "Кижи" - фирма "Заонежье". Это реставраторы с большим опытом, плотники-практики, которые прямо рядом работают", - цитирует ТАСС специалиста.
Напомним, что символ города Кондопога сгорел до тла в минувшую пятницу, 10 августа. Уже сейчас известно, что был совершен поджог. Главным подозреваемым считается 15-летний школьник, который приехал в деревню на каникулы к бабушке.
Тем утром мальчик, как обычно позавтракал, ненадолго зашел в гости к другу и уже там, резко оторвавшись от планшета, произнес: "Я пошел жечь церковь". Никто не воспринял слова подростка всерьез, а вскоре с побережья, где расположена постройка, начали подниматься клубы дыма.
Корреспонденту "Комсомольской правды" удалось выяснить, что мальчик заранее подготовился к совершению преступления. Он где-то раздобыл, а после спрятал пятилитровую канистру с бензином, которым и облил церковь со стороны озера.
Причины такого поступка пока неизвестны, однако знакомые и родители юного поджигателя рассказывают, что он сильно изменился примерно год назад - стал носить только черную одежду со странными символами и надписями, испытывать сильные приступы неконтролируемого гнева, увлекаться черной магией и называть себя Сатаной.
Существует версия, что приказ подпалить церковь мальчику дал кто-то из интернета. Например, те же самые сатанистские секты, передает сайт kp.ru.
Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.
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