Эстония не смогла отследить траекторию выпущенной НАТО ракеты

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-14T13:22:49+03:00

Снаряд был слишком мал и летел с огромной скоростью, поэтому радиолокационная станция зафиксировала лишь его присутствие в небе

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Эстонские радиолокационные станции не смогли отследить траекторию движения ракеты, которая была случайно запущена истребителем НАТО по территории республики, поскольку она имела слишком высокую скорость и небольшие размеры. Такое заявление сделали в пресс-службе Сил обороны страны.

В ведомстве пояснили, что такая ракета развивает скорость, в четыре раза превышающую скорость звука. РЛС дальнего обнаружения воздушных целей фиксирует данный снаряд, но проследить конкретный путь и точное место приземления невозможно.

"Для установления траектории движения ракет используются радары, которых в Эстонии нет, поскольку в Эстонии нет и системы зенитных установок соответствующего радиуса действий", — сообщается на сайте Сил обороны.

Напомним, что 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon2000 случайно произвел пуск боевой ракеты AIM-120 AMRAAM в небе над Эстонией. Снаряд пролетел 80 километров и, вероятно, упал на безлюдной территории неподалеку от эстонского заповедника Эндла.

В тот же день на месте вероятного падения ракеты возник пожар площадью около 900 кв м. 10 августа эстонские спасатели смогли его потушить. При помощи металлодетекторов была изучена территория размером около 600 кв м, а затем еще около 200 гектаров были проверены визуальным путем.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что командующий ВС Эстонии полковник Рийво Валге обещал найти ракету в ближайшее время, поскольку якобы стали известны координаты воздушного коридора и примерная зона, где и произошел взрыв.