2018-08-14T13:58:16+03:00
Происшествия

Наехавший на людей в Лондоне водитель подозревается в совершении теракта

В результате действий неизвестного мужчины в больнице оказались не менее двух человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанный не имел при себе какого-либо оружияЗадержанный не имел при себе какого-либо оружияФото: REUTERS
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Правоохранительные органы Великобритании рассматривают наезд на пешеходов возле здания Вестминстерского дворца как террористический акт. Вероятный преступник уже задержан и доставлен в отделении полиции. Такое заявление сделали в пресс-службе Скотланд-Ярда.

"Он был задержан по подозрению в совершении террористических преступлений. В машине больше никого не было. К настоящему моменту не было обнаружено никакого оружия", - рассказал представитель лондонской штаб-квартиры полиции.

Он подчеркнул, что расследованием инцидента занимается контртеррористическое командование.

Между тем, подозреваемым является некий чернокожий мужчина в возрасте около 30 лет. Будучи за рулем серебристого легкового автомобиля Ford Fiesta он протаранил по меньшей мере десять велосипедистов и пешеходов, прежде чем врезаться в бетонное ограждение. По предварительным данным, в больницу были доставлены двое пострадавших.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что происшествие произошло утром во вторник, 14 августа, возле здания парламента Великобритании. Офицеры долго не решались подойти к дымящемуся автомобилю, опасаясь, что внутри может находиться взрывное устройство, однако водитель все же был задержан.

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