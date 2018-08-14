Рак помогут победить особые белки

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-14T14:22:25+03:00

Ученые приблизились на один шаг к победе над раком Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Исследования, как победить рак, ведутся не одно десятилетие. Медики и биологи всех стран мира пытаются выявить препарат, который сможет блокировать развитие раковых клеток в организме.

Открытие Калифорнийских ученых позволяет надеяться, что победа стала немного ближе. Исследователи пришли к выводу, что смертельный недуг можно победить, активируя определенный вид белков.

Исследователи отмечают, что в 50% случаев образование злокачественной опухоли провоцирует компонент MAPK/ERK. В здоровом организме его активность сдерживает определенный вид белков – NF1, пишет «Дни.ру».

Все предыдущие попытки замедлить развитие MAPK/ERK в организме человека, потерпели неудачу. Злокачественное новообразование все время находило новые пути, опережая действие любых препаратов.

Новое химическое вещество, разработанное исследователям, пока носит название RMC-4550. Оно смогло замедлить, а в некоторых случаях остановить рост и развитие MAPK/ERK в организме.

Возможно данное открытие поможет спасти тысячи жизней, сообщает MedicalXpress.

Сайт kp.ru писал о провокаторах рака. Опасную болезнь можно диагностировать на самых ранних стадиях.