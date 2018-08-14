Ученые изобрели огнестойкую искусственную древесину

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-14T14:16:05+03:00

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Ученые из Китая создали из полимера искусственную древесину, которая по своей микроструктуре и составу похожа на настоящую. Однако при этом материал оказался более устойчивым к воздействию огня и кислот.

Сотрудники Хэфэйской национальной лаборатории физических наук смогли разработать аналог древесины с низкой плотностью и теплопроводностью, а также с пониженной упругостью. В ходе последних экспериментов китайские эксперты в качестве замены лигнину в настоящем дереве использовали резольную смолу. Благодаря этому специалистам удалось получить соединение, пригодное в качестве конструкционного материала.

Искусственно созданная древесина оказалась устойчива к воздействию влаги и даже кислоты. При этом некоторые виды искусственной древесины по прочности соответствуют оригиналу, другие же оказались более стойкими, пишет сайт argumenti.ru.

Интересно, что материал может принимать любые формы. Для этого необходимо смешать компоненты, разогреть состав до жидкого состояния и разлить по заранее подготовленным емкостям, пишет «Свободная пресса».