"За гранью разумного": Песков призвал индивидуально рассматривать дела о репостах

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-14T14:23:23+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал отдельно и тщательно рассматривать каждый судебный инцидент, связанный с публикациями в социальных сетях. По словам представителя Кремля, такие случаи являются индивидуальными и либо попадают под действие законодательства, или не подпадают.

"Невозможно все эти дела, что называется, [ровнять] под одну гребенку. Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно", - сказал Песков.

При этом, он добавил, что отдельные такие эпизоды находятся просто "за гранью разумного", передает ТАСС.

Напомним, что число уголовных и административных дел, заведенных в отношении пользователей соцсетей, резко начало расти еще в 2015 году. Тогда было насчитано 203 таких случая, из которых 18 закончились реальным тюремным сроком, а число административных дел превысило 5 тысяч.

"Комсомольская правда" проанализировала темы публикаций в соцсетях, из-за которых интернет-пользователи чаще всего оказывались на скамье подсудимых.