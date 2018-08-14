2018-08-14T15:41:38+03:00
Общество

МЧС предлагает вести для всех экзамен по ОБЖ

В министерстве разработали проект, который обяжет всех работающих граждан проходить инструктаж по гражданской обороне
Елена АКИМОВА
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МЧС обяжет организации проводить экзамен по ОБЖМЧС обяжет организации проводить экзамен по ОБЖФото: Андрей АБРАМОВ
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МЧС предлагает ввести обязательный экзамен по правилам безопасности и поведению в случае ЧП для всех новых сотрудников, которые устраиваются на работу. Эта процедура будет обязательной для всех организаций и будет проводиться сразу после трудоустройства.

Документ с рекомендациями уже направлен в регионы, а местные отделения МЧС должны будут распространить его в организациях. Предлагается организовывать целый экзамен после соответствующего инструктажа.

Планируется, что работу по обучению и экзаменовке возьмет на себя ответственный за технику пожарной безопасности. Этот сотрудник будет рассказывать о способах оповещениях и защиты при ЧС, как действовать, если объявлена эвакуация и другие специальные факты. Инструктаж может занять от 45 минут до 3,5 часа, пишет газета «Известия».

После теоретической части будет обязательная проверка знаний по методичке, разработанной МЧС. Для зачета надо ответить на 10 вопросов: например, как надевать противогаз, что делать, если объявлена тревога и другие. Оценки тоже будут: за знания нужно ставить «зачет» или «незачет». Для провалившихся будут проведены повторные курсы и новый экзамен через 30 дней.

Нововведения нужны для того, чтобы пожарный инструктаж не был формальным, как сейчас. Пробелы в знаниях персонала выявляет каждое ЧП. Часто несогласованность в действиях людей приводит к самым страшным последствиям, например, как в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Сайт kp.ru писал, что после происшествия в Кемерово пожарный инструктаж обещали проводить перед каждым киносеансом.

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