Лавров: Москва высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям США

СЕГОДНЯ 15:21 2018-08-14T15:25:30+03:00

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Москва высоко ценит отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям», - подчеркнул Лавров, отметив, что Москва и Анкара «проводят независимый курс» во внешней политике.

Российский министр также добавил, что политика США, основанная на санкционном давлении и угрозах собственным союзникам, не может стать основой для нормального диалога.

«Про санкции я уже сказал: они незаконны, они подрывают все принципы мировой торговли, да и принципы, которые одобрены решениями Организации объединенных наций, в соответствии с которыми односторонние меры экономического принуждения нелегитимны», - резюмировал Лавров.

В свою очередь Чавушоглу отметил, что Турция всегда выступала против односторонних санкционных решений.

«Мы не поддержали санкций в отношении России. Мы сразу сказали, что не присоединимся к санкциям по Ирану. Когда одна страна принимает одностороннее решение, это не значит, что автоматически все другие страны должны присоединяться. Все озабочены решением США по Ирану, многие с ним работают, импортируют газ, и мы тоже продолжим импортировать его. США нужно прекратить эту беспардонность», - заключил глава МИД Турции.

Напомним, отношения США и Турции в последнее время остаются напряженными на фоне отказа Анкары вернуть на родину американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Измире еще в 2016 году. Ситуация значительно осложнилась взаимными санкциями и торговыми ограничениями.