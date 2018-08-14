Помощники Трампа подписывают соглашения, запрещающие оскорблять его

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-14T15:26:06+03:00

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Десятки бывших и нынешних сотрудников администрации президента США Дональда Трампа подписали соглашения о неразглашении информации в обмен на работу в Белом доме. Данный документ по сути является аналогом контрактов, которые использовала компания американского лидера, когда он еще был простым миллионером.

Известно, что соглашение запрещает помощникам политика раскрывать детали своей работы в администрации, а также накладывает ограничения на отдельные аспекты поведения.

Так, например, во время избирательной кампании в 2016 году советники Трампа письменно обязались не унижать и не третировать публично самого республиканца, а также членов его семьи. Кроме того, запрещалось оказывать поддержку любому другому политику, претендующему на государственную или федеральную должность, передает WP.

Недавно бывший директор по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением Омаросу Манигол-Ньюман рассказала, что ей предлагали 15 тысяч евро в месяц при условии подписания соглашения о конфиденциальности информации.

Вскоре после этого сам Трамп сообщил в своих соцсетях, что его "чокнутая" экс-помощница все же подписала этот документ незадолго до увольнения. Он подчеркнул, что женщина со слезами на глазах умоляла взять ее на работу, а потом только раздражала других сотрудников Белого дома, передает сайт kp.ru.