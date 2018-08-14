В Швеции подростки одновременно подожгли более 100 автомобилей

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-14T16:03:27+03:00

В полиции считают, что массовые беспорядки в разных городах были скоординированы через соцсети

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Более 100 автомобилей были сожжены или повреждены в результате массовых поджогов и беспорядков в таких шведских городах, как Гётеборг, Тролльхеттан, Люсечиль, Алафорс, Фалькенберг и Мальма. Инциденты произошли практически одновременно в ночь на вторник, 14 августа.

В полиции считают, что данная акция была скоордирована через социальные сети. По словам очевидцев, все нападавшие были одеты в черную одежду и маски, в руках у них были канистры с бензином и бейсбольные биты, с помощью которых они разбивали стекла автомобилей.

Существует опасность того, что вандалы выйдут на улицы и в ночь на средуФото: REUTERS

Фото: REUTERS

На данный момент задержаны двое подозреваемых. Полиция продолжает поиски остальных злоумышленников. По информации правоохранителей, все вандалы являются подростками в возрасте примерно до 20 лет.

Существует вероятность того, что этой ночью массовые беспорядки продолжатся. В связи с этим власти призывают граждан дежурить на улицах и стоянках, чтобы при необходимости помешать злоумышленникам, передает телеканал SVT во вторник.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2008 году банда поджигателей автомобилей орудовала также в Москве. Однако тогда за пять дней было сожжено всего 22 машины.