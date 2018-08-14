2018-08-14T16:50:22+03:00
Звезды

Сенатор Цеков назвал условия Вайкуле возмутительным

Певица заявила, что готова приехать в Крым и выступить перед жителями как только снимут все санкции
Елена АКИМОВА
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Лайма Вайкуле попыталась оправдаться, но вышло еще хужеЛайма Вайкуле попыталась оправдаться, но вышло еще хужеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Скандал вокруг заявления Лаймы Вайкуле относительно гастролей в Крыму не утихает вот уже несколько дней. Латышская певица заявила, что не может поехать в Крым, так как европейцам туда нельзя, санкции.

Заявление не осталось незамеченным, коллеги по цеху осудили звезду, политики тоже не остались в стороне.

В свое оправдание певица заявила, что приедет в Крым с гастролями «как снимут санкции, дело не в деньгах».

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков назвал заявление звезды возмутительным

- Если исходить из сути заявления Вайкуле, санкции не позволяют ей приехать в Крым. Однако, полагаю, они не мешают ей выступать в других субъектах Российской Федерации. Это заявление не менее возмутительное, чем первое, артистка ведет себя очень «смело», — цитирует слова члена комитета Совета Федерации по международным делам ФАН.

По мнению политика, Вайкуле оскорбила всех крымчан. Он уверен, что «Евросоюз не запрещает Вайкуле посещать Крым. На полуострове уже побывало очень много представителей европейских государств, и никаких последствий после этих визитов не последовало. Единственная страна, которая реагирует на эти поездки — это Украина».

Цеков отметил, что исполнительница серьезно обидела жителей полуострова. Певице следовало бы сказать, что она не признает санкции ЕС и США и уважает выбор крымчам в части воссоединения с Россией.

"Теперь сомневаюсь, что ее ждет теплый прием в Крыму", - резюмировал политик.

Сайт kp.ru писал, что супруг Лаймы Вайкуле прокомментировал ее слова. Мужчина уверен, что певица «не сказала ничего плохого». Олег Газманов в свою очередь заметил, что «это останется на ее совести».

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