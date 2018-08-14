СЕГОДНЯ 17:37 2018-08-14T17:37:03+03:00

Эксперт оценил решение США приостановить сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законом о военном бюджете на 2019 год Вашингтон о новом курсе своей внешней и оборонной политики

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Решение США о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу призвано напомнить Москве о новой внешней и оборонной политике Вашингтона. Такое мнение выразил председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани.

По его словам, в контексте принятого США нового военного бюджета такое решение может быть своеобразным приглашением к переговорам.

«Решение демонстрирует намерение Вашингтона заложить основание для будущих переговоров с Москвой — не только на дипломатическом уровне, но также и прежде всего на военном», - цитирует эксперта телеканал RT.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон об американском военном бюджете на 2019 финансовый год. Документ содержит отдельные главы, посвященные мерам по пресловутом «сдерживанию России». Также предполагается дальнейший запрет на сотрудничество между Пентагоном и Минобороны РФ.

В частности, США замораживают финансирование проектов в рамках Договора по открытому небу до тех пор, пока американский президент не представит Конгрессу сертификат, подтверждающий выполнение Россией всех пунктов соглашения.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 стран. Участники соглашения имеют право проводить согласованные полеты на территориями друг друга, чтобы контролировать оборонную деятельность.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении условий Договора, российская сторона считает подобные заявления безосновательными. До сих пор США и Россия