2018-08-14T18:41:21+03:00
Экономика

Компания-оператор «Северного потока-2» получила все разрешения на строительство российского участка газопровоода

Работы начнутся в самое ближайшее время
Денис СУХОВ
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Компания-оператор «Северного потока-2» получила все разрешения на строительство российского участка газопровоодаКомпания-оператор «Северного потока-2» получила все разрешения на строительство российского участка газопровоодаФото: REUTERS
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Компания Nord Stream 2 AG - оператор «Северного потока-2» - получила все необходимые разрешения для начала строительства российского участка газопровода.

В частности, компания получила разрешение от Росприроднадзора, ранее проект одобрили в Минстрое.

«Действие разрешения распространяется на участок газопровода длиной около 114 километров, проходящий по дну российского территориального моря. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время», - говорится в заявлении Nord Stream 2 AG.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию по территориальным водам Финляндии, Швеции и Дании. Проект предполагает строительство двух ниток суммарной мощностью 55 млдр кубометров.

Ранее стало известно, что стоительство газопровода на территории Германии уже началось.

Действующие и планируемые газопроводы Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Действующие и планируемые газопроводыФото: Алексей СТЕФАНОВ

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

К настоящему моменту разрешение на строительство дали все страны, кроме Дании — последней уже предложен альтернативный маршрут, который пройдет не через территориальные воды страны, а лишь в исключительной экономической зоне.

Проект поддерживают крупнейшие европейские энергетические компании из Германии, Австрии и Франции, против выступили США, Польша и Украина.

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