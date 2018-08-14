СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-14T18:41:21+03:00

Компания-оператор «Северного потока-2» получила все разрешения на строительство российского участка газопровоода Фото: REUTERS

Работы начнутся в самое ближайшее время

Изменить размер текста: A A

Компания Nord Stream 2 AG - оператор «Северного потока-2» - получила все необходимые разрешения для начала строительства российского участка газопровода.

В частности, компания получила разрешение от Росприроднадзора, ранее проект одобрили в Минстрое.

«Действие разрешения распространяется на участок газопровода длиной около 114 километров, проходящий по дну российского территориального моря. Работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время», - говорится в заявлении Nord Stream 2 AG.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию по территориальным водам Финляндии, Швеции и Дании. Проект предполагает строительство двух ниток суммарной мощностью 55 млдр кубометров.

Ранее стало известно, что стоительство газопровода на территории Германии уже началось.

Действующие и планируемые газопроводыФото: Алексей СТЕФАНОВ

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

К настоящему моменту разрешение на строительство дали все страны, кроме Дании — последней уже предложен альтернативный маршрут, который пройдет не через территориальные воды страны, а лишь в исключительной экономической зоне.

Проект поддерживают крупнейшие европейские энергетические компании из Германии, Австрии и Франции, против выступили США, Польша и Украина.