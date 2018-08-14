2018-08-14T19:12:16+03:00
В мире

Шесть стран Евросоюза примут 141 беженца с судна Aquarius

Ранее власти Италии и Мальты отказались размещать на своей территории мигрантов, спасенных в море неправительственной организацией SOS Mediterranee
Денис СУХОВ
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Шесть стран Евросоюза примут 141 беженца с судна AquariusШесть стран Евросоюза примут 141 беженца с судна AquariusФото: REUTERS
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Шесть стран Евросоюза согласились принять 141 беженца из Африки, спасенного судном Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee.

Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве страны.

В соответствии с межгосударственным соглашениями, Испания примет у себя 60 мигрантов. Источник не назвал остальных участников договоренностей, но известно что среди них Германия, Португалия, Люксембург и Франция. Причем последняя приютит 30 беженцев.

По данным издания, около половины беженцев на Aquarius спасены в территориальных водах Ливии, а остальные — вблизи Эритреи и Сомали.

Напомним, в начале июня Италия отказалась принимать в своих портах судно Aquarius с 600 мигрантами на борту. Вице-премьер и глава МВД республики Маттео Сальвини заявил, что его страна более не будет участвовать в «бизнесе по контрабанде людей». Примеру Рима в этом вопросе последовала также Мальта.

В частности Сальвини напомнил, что в соответствии с морским правом беженцы должны доставляться в порты государств, в территориальных водах которых были спасены.

Aquarius принадлежит франко-германской неправительственной организации SOS Mediterranee. Судно ходит под под флагом Гибралтара и занимается спасением нелегальных мигрантов из Африки, терпящих бедствие в море. По какой-то причине оно неизменно стремится доставить беженцев не к родному берегу, а в европейские порты.

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