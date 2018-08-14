2018-08-14T19:22:14+03:00
Спорт

Матч Спартак - ПАОК: в стартовом составе "Спартака" появятся Фернандо, Глушаков и Комбаров

Сегодня, 14 августа, спартаковцы проводят важный матч в квалификации Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ПАОК сыграет против "Спартака".ПАОК сыграет против "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тренерский штаб футбольного клуба "Спартак" (Москва) огласил стартовый состав команды на 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОК. В стартовом составе "красно-белых" - Глушаков, Фернандо, Комбаров.

Стартовый состав "красно-белых" на эту игру таков: Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес, Ташаев, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Петкович, Мельгарехо, Тимофеев, Попов, Самедов, Зе Луиш

Встреча начнется в 20:30 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена". Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - ПАОК.

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