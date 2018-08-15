2018-08-15T06:07:42+03:00
Происшествия

В Саратове студентка лишилась денег с карты после "продажи" холодильника

Мошенница обманула девушку по телефону
Мария ГОШИНА
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В Саратове доверчивая девушка решила продать холодильник через интернет и пострадала на собственной доверчивости. Как сообщили "КП-Саратов" в региональном ГУ МВД, жительница Октябрьского района, студентка ВУЗа, опубликовала в интернете объявление о продаже бытовой техники - холодильника. Ей позвонила на указнный номер некая некая гражданка, сообщив, что хочет купить холодильник и переведет деньги на банковскую карту девушки.

Только попросила номер счета. 20-летняя студентка озвучила номер счета и пришедшие по смс коды. С ее картыисчезли 27,5 тысячи рублей.

В ведомстве напомнили, что рискованно называть незнакомым людям данные своей банковской карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях.

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