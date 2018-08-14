Колокольцев наградил трех столичных полицейских

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-14T19:33:00+03:00

За задержание вооруженного преступника они получили медали "За доблесть в службе"

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Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников ГУ МВД России по г. Москве капитана полиции Александра Денисова, прапорщика полиции Михаила Овсянникова и капитана полиции Александра Тятяева медалями "За доблесть в службе". Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"11 августа в службу 02 поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на Волгоградском проспекте. Экипажем патрульно-постовой службы полиции, прибывшим на место происшествия, был установлен подозреваемый, который при задержании оказал активное сопротивление и нанес ножевые ранения двум сотрудникам ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы. Полицейские сообщили о нападении в дежурную часть, откуда незамедлительно прибыл участковый, который в соответствии с "Законом о полиции" применил в отношении нападавшего табельное оружие. Рискуя жизнью, стражи порядка задержали правонарушителя," - сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции посетители магазина и очевидцы происшествия не пострадали. Один из полицейских, с резаной раной переносицы и века уже вышел из госпиталя, второму - с колото-резаным ранением шеи оказывают помощь в реанимации.