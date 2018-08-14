СЕГОДНЯ 19:41 2018-08-14T19:41:48+03:00

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи с обрушением моста в Генуе Фото: Архив "КП"

Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил слова искреннего сочувствия родным и близким жертв трагедии

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Президент РФ Владимир Путин передал итальянскому коллеге Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическим обрушением автомобильного моста Моранли в Генуе, жертвами которого стали десятки людей.

«Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также свои соболезнования и готовность оказать Италии всю необходимую помощь в связи с трагедией выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал сайт «КП», во вторник на севере Италии, вблизи Генуи, обрушился мост Моранли, по которому пролегает оживленная автотрасса А10. В тот момент виадук пересекали до двух десятков автомобилей, которые в итоге оказались под обломками конструкции.

По предварительным данным, погибли до 35 человек, 14 получили травмы различной степени тяжести. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664296" frameborder="0"></iframe> Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

Вероятной причиной обрушения власти страны считают изношенность несущих конструкций моста, построенного в 1960-х. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли признал, что поддержанию технического состояния виадука на должном уровне уделялось недостаточно внимания.