2018-08-14T19:41:48+03:00
В мире

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи с обрушением моста в Генуе

Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил слова искреннего сочувствия родным и близким жертв трагедии
Денис СУХОВ
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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи с обрушением моста в ГенуеВладимир Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи с обрушением моста в ГенуеФото: Архив "КП"
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Президент РФ Владимир Путин передал итальянскому коллеге Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическим обрушением автомобильного моста Моранли в Генуе, жертвами которого стали десятки людей.

«Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также свои соболезнования и готовность оказать Италии всю необходимую помощь в связи с трагедией выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал сайт «КП», во вторник на севере Италии, вблизи Генуи, обрушился мост Моранли, по которому пролегает оживленная автотрасса А10. В тот момент виадук пересекали до двух десятков автомобилей, которые в итоге оказались под обломками конструкции.

По предварительным данным, погибли до 35 человек, 14 получили травмы различной степени тяжести. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

Вероятной причиной обрушения власти страны считают изношенность несущих конструкций моста, построенного в 1960-х. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли признал, что поддержанию технического состояния виадука на должном уровне уделялось недостаточно внимания.

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