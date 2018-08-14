США встревожены «аномальным поведением» российского спутника-инспектора

СЕГОДНЯ 20:07 2018-08-14T20:07:17+03:00

В госдепартаменте заявили, что маневры космического аппарата не похожи ни на что виденное ранее

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США обеспокоены поведением российского спутника-инспектора, запущенного в октябре прошлого года, и находят его аномальным для категории космических аппаратов, к которым его причисляет Москва.

Об этом заявила помощница госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет, выступая во вторник на конференции по разоружению в Женеве.

«В октябре прошлого года министерство обороны РФ запустило космический объект, который, как они утверждают, был «спутником-инспектором». Но его поведение на орбите было несоответствующим чему-либо виденному ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников», - рассказала Поблет.

Особенно тревожным, по ее словам, является тот факт, что способа определить тип и назначение этого аппарата не существует. Вообще же США уже несколько лет выражают беспокойство тем, что РФ «активно стремится» разрабатывать и развертывать противоспутниковое вооружение, добавила Поблет.

Кроме того, Вашингтон не устраивает предложенный Россией и Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который по мнению США имеет множество недостатков. Тем более, что добросовестное исполнение подобных соглашений на данный момент проверить невозможно. Поблет подчеркнула, что прозрачность и чистота намерений очень важны для поддержания доверия и уверенности в ситуациях, которые могут давать очень мало времени на ответ.

Спутниками-инспекторами называют аппараты, которые способны маневрировать на орбите в целях наблюдения за другими спутниками или взаимодействия с ними. Подобные разработки есть у Китая и США, самым известным таким разведчиком является американский космоплан Х-37.