2018-08-14T20:53:38+03:00
Общество

«Прекратить охоту на ведьм»: Алена Свиридова заступилась за Лайму Вайкуле

Российская исполнительница выразила уверенность, что в словах латвийской коллеги о возможности поездки в Крым не было политического подтекста
Денис СУХОВ
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Певица Алена СвиридоваПевица Алена СвиридоваФото: Евгения ГУСЕВА
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Российская исполнительница Алена Свиридовала заступилась за латвийскую певицу Лайму Вайкуле, призвав прекратить бурное общественное обсуждение ее заявлений о возможности поездки в Крым.

Ранее Вайкуле заявила в ходе пресс-конференции в Одессе, что «ни за какие деньги» не поедет выступать в Крым, так как гражданам стран Евросоюза якобы запрещено посещать полуостров.

Свиридова допустила, что у латвийской певицы действительно могут возникнуть проблемы с «миграционными властями» в случае поездки в Крым, и Вайкуле могла «стать жертвой принятых в ЕС законов».

«У нее просто могут возникнуть проблемы, ну, допустим, миграционные. С въездом и прочее...Я думаю, что никакой политической подоплеки там нет и не может быть. Поэтому оставьте ее в покое», - добавила российская артистка в интервью телеканалу «360».

Напомним, что после негативной реакции российской общественности на ее слова, Вайкуле уточнила, что сторонится политики и никогда не критиковала Россию, которую любит также, как и Украину. Певица выразила готовность тут же «с большим удовольствием» приехать в Крым, как только снимут антироссийские санкции.

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