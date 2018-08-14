Матч Спартак - ПАОК: первый тайм поединка завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 21:19 2018-08-14T21:19:42+03:00

Москвичи будут доигрывать матч в меньшинстве после удаления

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Спартаком". В гости к ним приехал ПАОК из города Салоники. Хозяевам поля крайне важно выиграть у приезжих - неделю назад они уступили 2:3 в выездной игре.

В стартовые 45 минут поединка самым "ярким" событием стало удаление форварда "красно-белых" Луиса Адриану. Ему показали красную карточку на 33-й минуте поединка за фол на игроке соперника в чужой штрафной.

Однако же, в целом команды обошлись без забитых голов. На перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло. В матче наступил перерыв. Через 15 минут поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - ПАОК.