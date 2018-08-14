Команда Трампа подала иск против его бывшей помощницы Омаросы Маниголт-Ньюман

СЕГОДНЯ 21:21 2018-08-14T21:21:20+03:00

Экс-сотрудницу Белого дома обвиняют в нарушении договора о неразглашении, который она подписала перед приходом в президентскую администрацию

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Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал в арбитражный суд Нью-Йорка иск против экс-сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, обвинив ее в нарушении договора о неразглашении.

По данным телеканала ABC, Маниголт-Ньюман подписала соглашение в 2016 году, когда ее назначили на одну из должностей в предвыборной команде Трампа.

«Президент Трамп хорошо известен тем, что на протяжении десятилетий дает людям возможность преуспеть в карьере и жизни, но нарушение есть нарушение», - заявили представители избирательного штаба, подчеркнув, что виновный должен быть привлечен к ответственности.

Напомним, в Белом доме 44-летняя Маниголт-Ньюман работала директором по коммуникациям в офисе по связям с населением, пока не была со скандалом уволена несколько месяцев назад. Экс-помощница президента США написала книгу «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа», которая выйдет 14 августа.

Судя по опубликованным в прессе отрывкам, в своей книге Маниголт-Ньюман описывает американского лидера как самовлюбленного, неквалифицированного женоненавистника и расиста.

Кроме того, в ходе своей трудовой деятельности Маниголт-Ньюман тайно записывала конфиденциальные разговоры сотрудников аппарата Белого дома. Часть этих записей она уже передала прессе.

В виду разгорающегося скандала сам Трамп крайне нелестно отзывается о бывшем работнике своей администрации, характеризуя Маниголт-Ньюман как «чокнутую» и «злобную, но не умную».