Китай подал в ВТО иск против США из-за пошлин
Во вторник Китай обратился в ВТО с иском против США, поводом для которого стали 30% пошлины, установленные американскими властями на импорт фотоэлементов и солнечных батарей из КНР.
«Китай 14 августа официально инициировал разбирательство в ВТО в отношении США», - говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.
В ведомстве отметили, что установленные Вашингтоном пошлины следует рассматривать не только как нарушение соответствующих соглашений ВТО по обеспечению гарантийных мер, а также попрание законных прав и интересов Китая. Подобные действия серьезно влияют на авторитет и строгость правил и принципов ВТО, подчеркнули в министерстве.
«Мы настаиваем, чтобы США предприняли конкретные действия, уважали правила ВТО, прекратили прибегать к ошибочным мерам и позволили вернуть соответствующую область торговли в нормальное русло», - резюмирует китайская сторона.
Напомним, ранее США установили в отношении импортируемых из Китая товаров целый ряд пошлин на общую сумму около 75 млрд долларов. Среди последних протекционистских мер Вашингтона — сбор с ввозимых из КНР солнечных батарей и стиральных машин.