Китай подал в ВТО иск против США из-за пошлин

СЕГОДНЯ 22:04 2018-08-14T22:04:26+03:00

Поводом для разбирательства стал 30% сбор, установленный импорт фотоэлементов и солнечных батарей из КНР

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Во вторник Китай обратился в ВТО с иском против США, поводом для которого стали 30% пошлины, установленные американскими властями на импорт фотоэлементов и солнечных батарей из КНР.

«Китай 14 августа официально инициировал разбирательство в ВТО в отношении США», - говорится в заявлении Министерства коммерции Китая.

В ведомстве отметили, что установленные Вашингтоном пошлины следует рассматривать не только как нарушение соответствующих соглашений ВТО по обеспечению гарантийных мер, а также попрание законных прав и интересов Китая. Подобные действия серьезно влияют на авторитет и строгость правил и принципов ВТО, подчеркнули в министерстве.

«Мы настаиваем, чтобы США предприняли конкретные действия, уважали правила ВТО, прекратили прибегать к ошибочным мерам и позволили вернуть соответствующую область торговли в нормальное русло», - резюмирует китайская сторона.

Напомним, ранее США установили в отношении импортируемых из Китая товаров целый ряд пошлин на общую сумму около 75 млрд долларов. Среди последних протекционистских мер Вашингтона — сбор с ввозимых из КНР солнечных батарей и стиральных машин.