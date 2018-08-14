"Спартак" вылетел из Лиги Чемпионов, сыграв вничью 0:0 с ПАОК

СЕГОДНЯ 22:23 2018-08-14T22:25:25+03:00

Наша команда продолжит битву за еврокубки в Лиге Европы

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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился важный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. "Спартак" принимал на своем поле греческий ПАОК. Команде нужна была победа после поражения 2:3 в первой игре неделю назад в Салониках.

Однако же матч завершился вничью 0:0. И теперь наша команда продолжит свои выступления в отборочном раунде Лиги Европы. Это - последний шанс выйти в осеннюю стадию еврокубков.

Самым "ярким" событием стало удаление форварда "красно-белых" Луиса Адриану. Ему показали красную карточку на 33-й минуте поединка за фол на игроке соперника в чужой штрафной. Во втором тайме он попросил прощения за свой проступок у болельщиков.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - ПАОК.