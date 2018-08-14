Власти Венесуэлы арестовали двух высокопоставленных военных по делу о покушении на Мадуро

СЕГОДНЯ 22:49 2018-08-14T22:50:59+03:00

По данным местных СМИ, военнослужащие уже предстали перед судом, который избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей

Изменить размер текста: A A

Власти Венесуэлы заподозрили двух высокопоставленных военных в причастности к попытке покушения на президента республики Николаса Мадуро.

Об этом сообщает местные газета Nacional. По данным издания, речь идет о генерале Национальной гвардии Алехандро Гамесе и полковнике Педро Самбрано. Военнослужащие, как и другие задержанные подозреваемые по делу, уже предстали перед судом для избрания меры пресечения и помещены под стражу.

По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Сааба, всего по делу о покушении на президента проходят 34 подозреваемых, 14 из которых арестованы. Ряд фигурантов скрывается от следствия за рубежом, власти страны ожидают их экстрадиции.

Напомним, 4 августа, во время военного парада в Каракасе, к трибуне, где находился Мадуро с женой и высшим руководством страны были направлены три беспилотника со взрывчаткой. Охране главы государства удалось своевременно сбить дроны, так что никто в президентской ложе не пострадал, однако несколько военнослужащих республиканской гвардии получили ранения.

Сам Мадуро обвинил в покушении внутреннюю оппозицию и ее сообщников из США и Колумбии.