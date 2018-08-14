14 Авг. 23:21 2018-08-14T23:21:49+03:00

Ранее президент США раскритиковал главу штата за поддержку однопартийца-республиканца на досрочных выборах в Конгресс

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Известный своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, губернатор-республиканец штата Огайо Джон Кейсик ответил на очередной выпад хозяина Белого дома гифкой со смеющимся российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Трамп жестко раскритиковал Кейсика за то, что последний поддержал на внеочередных выборах в Конгресс республиканца Троя Бальдерсона. По мнению президента, «непопулярный» губернатор оказал однопартийцу «медвежью услугу».

«Очень непопулярный губернатор Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Кейсик навредил победе Троя Бальдерсона, подрывая энтузиазм в отношении этого прекрасного кандидата», - написал Трамп на своей странице в Твиттер.

В ответном сообщении губернатор Огайо разместил гифку со смеющимся Путиным, не сопроводив ее каким-либо комментарием.

Республиканец Патрик Тибери, один из членов Палаты представителей Конгресса от Огайо, досрочно ушел в отставку, из-за чего 7 августа в штате состоялись внеочередные выборы. За освободившееся место в парламенте боролись кандидат от Республиканской партии Трой Бальдерсон и его соперник-демократ Дэнни О' Коннор.

Губернатор Огайо ответил на выпад Трампа гифкой со смеющимся Путиным. @realDonaldTrump https://t.co/wqtmN9SwhT

По предварительным итогам Бальдерсон лидирует с небольшим отрывом (50,1% голосов против 49,3% у О'Коннора). Окончательные итоги голосования в Огайо станут известны 24 августа. А уже в ноябре политики вновь станут соперниками на очередных промежуточных выборах в Конгресс. Традиционно Огайо считается «республиканским» штатом, но результаты августовских выборов демонстрируют, что как минимум в 12-ом избирательном округе демократы всерьез поборятся за победу.

В 2016 году Джон Кейсик участвовал в президентской гонке, но уступил на этапе праймериз Дональду Трампу, политику которого неоднократно с тех пор критикует. Стоит ли говорить, что отношения между губернатором Огайо и главой государства остаются непростыми.