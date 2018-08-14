Болтон встретится с коллегой из России на следующей неделе в Женеве

14 Авг. 23:37 2018-08-14T23:37:45+03:00

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На следующей неделе в Женеве пройдут встречи помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с российским коллегой, а также представителями Израиля и Украины. Об этом во вторник рассказала пресс-секретарь белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, встреча главы Совбеза США и представителя России станет продолжением саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки и тех договоренностей, которые им удалось достичь. Стороны обсудят важнейшие темы, касающиеся национальной безопасности.

Сандерс в своем заявлении не уточнила имя визави Болтона, однако ранее в аппарате Совбеза сообщали, что планируется встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с Болтоном. Дата и место не назывались, передает ТАСС.

Напомним, 27 июня первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов провел в Москве переговоры с Болтоном о взаимодействии Рссии и США по вопросам нацбезопасности.