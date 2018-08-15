2018-08-15T03:14:06+03:00
Политика

Госдеп опроверг заморозку участия в Договоре по открытому небу

Бюджет Пентагона на 2019 год наоборот санкционирует покупку новых самолетов для имплементации соглашения
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент СШАГосдепартамент СШАФото: REUTERS
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США не приостанавливали свое участие в Договоре по открытому небу (ДОН) и будут выполнять данное многостороннее соглашение. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению имплементации договора, как это демонстрирует разрешение на рекапитализацию наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу», - заявила ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, подписанный 13 августа президентом США Дональдом Трампом оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год требует от исполнительной ветви власти до расходования средств на выполнение Договора по открытому небу отчитываться о намерениях.

«Предыдущие законы о расходах на оборону содержали схожие требования», - пояснила американский дипломат.

Директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых (ФАУ) Ханс Кристенсен также отметил, что некоторые действия в рамках ДОН санкционируются подписанным Тампом законом о бюджете Пентагона.

«Этот закон не приостанавливает имплементацию Договора по открытому небу. Он санкционирует покупку новых самолетов, требуя при этом предоставлять Конгрессу США доклады о статусе договора», - отметил Кристенсен.

Ранее сайт kp.ru рассказал, что Соединенные Штаты временно приостановили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе. По данным СМИ, такой пункт содержится в законе об оборонном бюджете США, который в понедельник подписал президент Дональд Трамп.

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13 августа Дональд Трамп с помпой, как и положено бывшему шоумену, в торжественной обстановке подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год и объявил: это самый большой военный бюджет в истории страны - $716 млрд. против $696 млрд. в прошлом году.(подробнее)

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