2018-08-15T03:49:45+03:00
Происшествия

Обрушение моста в Генуе: Число жертв выросло до 31 человека

МВД Италии сообщило новые данные по обрушению автомобильного моста в Генуе
Юлия ДИВЕЕВА
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В Генуе погиб 31 человек в результате обрушения мостаВ Генуе погиб 31 человек в результате обрушения мостаФото: REUTERS
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По последним данным, число погибших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя возросло до 31. Такие данные сообщило Министерство внутренних дел Италии во вторник.

Как пишет газета Corriere della Sera, 26 тел находятся в больнице Сан-Мартино на опознании. Еще пять смертей пока не подтверждены. Среди женрт есть мальчик восьми лет и два подростка 12 и 13 лет.

Кроме того, 15 человек были ранены. Девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Издание сообщает, что власти города решили не восстанавливать мост, а снести всю конструкцию напрочь. Генпрокуратура Генуи начала расследование гибели людей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Италии подтвердил гибел 22 человек в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, еще 16 получили ранения. На месте обрушения оказались 35легковых автомобиля и три грузовика.На время спасательно-поисковой операции на месте ЧП из близлежащих домов были эвакуированы 440 человек.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста Моранди на трассе А10 длиной в сотню метров.

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