Обрушение моста в Генуе: Число жертв выросло до 31 человека
По последним данным, число погибших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя возросло до 31. Такие данные сообщило Министерство внутренних дел Италии во вторник.
Как пишет газета Corriere della Sera, 26 тел находятся в больнице Сан-Мартино на опознании. Еще пять смертей пока не подтверждены. Среди женрт есть мальчик восьми лет и два подростка 12 и 13 лет.
Кроме того, 15 человек были ранены. Девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Издание сообщает, что власти города решили не восстанавливать мост, а снести всю конструкцию напрочь. Генпрокуратура Генуи начала расследование гибели людей.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Италии подтвердил гибел 22 человек в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, еще 16 получили ранения. На месте обрушения оказались 35легковых автомобиля и три грузовика.На время спасательно-поисковой операции на месте ЧП из близлежащих домов были эвакуированы 440 человек.
Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста Моранди на трассе А10 длиной в сотню метров.