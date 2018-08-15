2018-08-15T04:14:07+03:00
Общество

В Москве могут установить памятник Эдуарду Успенскому

Писатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет во вторник
Юлия ДИВЕЕВА
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Писатель Эдуард УспенскийПисатель Эдуард УспенскийФото: Борис КУДРЯВОВ
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Память о любимом детском писателе Эдуарде Успенском могут увековечить в скульптуре, которую установят в Москве. Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, это вполне возможно.

«Да, конечно памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого», - подчеркнул депутат столичной думы.

При этом он уточнил, что вопрос будет рассматривать профильная комиссия, как только такое предложение поступит, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщил о смерти Эдуарда Успенского. Писатель умер на 81-м году жизни в своем доме в Новой Москве вечером 14 августа.

Друг покойного, бард и композитор Григорий Гладков подтвердил, что Успенский долгое время лечился от рака, он обращался за помощью в немецкую клинику в Баден-Бадене. Но победит болезнь не смог.

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